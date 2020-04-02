العراق: الديوانية تسجل إصابة جديدة بكورونا

أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية بالعراق، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي، لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - "إن دائرتها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين الكلي في المحافظة إلى سبعة حالات".وكانت الديوانية، قد سجلت أمس، حالتي إصابة بالفيروس وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.