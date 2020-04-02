العراق: الديوانية تسجل إصابة جديدة بكورونا
الخميس 02/أبريل/2020 - 08:45 ص
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أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية بالعراق، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي، لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - "إن دائرتها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين الكلي في المحافظة إلى سبعة حالات".
وكانت الديوانية، قد سجلت أمس، حالتي إصابة بالفيروس وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.
وقالت مدير الدائرة لمياء الحسناوي، لقناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - "إن دائرتها سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين الكلي في المحافظة إلى سبعة حالات".
وكانت الديوانية، قد سجلت أمس، حالتي إصابة بالفيروس وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.