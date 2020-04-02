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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 وفيات جديدة بكورونا في الصين

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:43 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" على المستوى الوطني وصلت إلى 5. 93%، وأن أكثر من ثلث حالات الإصابة في الصين خطيرة أو حرجة.

وقال المتحدث باسم اللجنة، "مي فنج"، في تصريح اليوم: "يتعين علينا دائمًا بذل جهود شاملة لعلاج الحالات الخطيرة والحرجة".

وأضاف فنج أنه حتى نهاية يوم أمس، كان هناك 2004 من المرضى يعالجون في الصين بينهم 466 مريضًا حالتهم خطيرة أو حرجة.

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