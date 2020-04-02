الفلبين تلزم المواطنين بارتداء الكمامات أثناء الخروج

أصدرت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، أمرًا بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات لدى الخروج في الجزيرة الرئيسية بالبلاد، التي تخضع للإغلاق لمدة شهر لوقف تفشي فيروس كورونا.وتخضع جزيرة لوزون، التي يقطنها أكثر من نصف سكان الفلبين البالغ عددهم 100 مليون نسمة، للإغلاق منذ 16 مارس الماضي. وقالت الحكومة إن السلطات ما زالت تدرس ما إذا كان سوف يتم إلغاء إجراءات الإغلاق أو تمديدها.وقال المسئول الحكومي كارلو نوجراليس "دعوني أكرر، إذا اضطررت للخروج من منزلك، عليك ارتداء كمامة".وأضاف يمكن استخدام أي شىء آخر غير الكمامة، ولكن يجب تغطية الأنف والفم.ويمثل هذا الأمر تغيرًا في تعليمات وزارة الصحة السابقة التي قالت فيها إن على المرضى أو العاملين في المجال الطبي فقط ارتداء الكمامة، وذلك بهدف ضمان توافر إمدادات كافية من الكمامات لمن هم أكثر احتياجًا لها.وأضاف نوجراليس أن وحدات الحكومة المحلية ربما تفرض عقوبات على من ينتهك هذه الأوامر.وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد صرح، أمس الأربعاء، أنه سوف يأمر قوات الجيش والشرطة بإطلاق النار على أي شخص يحدث مشاكل خلال فترة الإغلاق، وذلك بعدما أثارت شكاوى بشأن بطء توصيل عبوات الأغذية والمساعدات المالية غضبًا بين المواطنين.وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الفلبين، حتى أمس الأربعاء، 2311 حالة تشمل 96 حالة وفاة. وقد تعافى من الفيروس 50 شخصًا، وفقًا لما قالته وزارة الصحة.