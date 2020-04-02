حظر التمارين الرياضية الجماعية في إيطاليا

لن يُسمح للرياضيين الطليان خوض تمارين جماعية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، تمديد فترة الإغلاق في البلاد حتى 13 أبريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتم تعليق جميع المنافسات الرياضية في إيطاليا حتى 3 أبريل على الأقل، نتيجة الفيروس الذي صدم البلاد وأدى إلى وفاة 13,115 شخصًا.وقال كونتي في خطاب تليفزيوني وجهه إلى الأمة الأربعاء، إن فترة الإغلاق ستُمدد وتتضمّن الآن حصص التمارين "الأحداث والمسابقات الرياضية بكل أنواعها معلقة، في الأماكن العامة أو الخاصة".وتابع "حصص التمارين للمحترفين وغير المحترفين معلقة أيضًا في جميع أنواع المنشآت الرياضية"، وسيكون بمقدور الرياضيين متابعة تمارينهم الفردية.وأضاف رئيس الوزراء "بدأنا نشهد نتائج إيجابية. إذا بدأنا بتخفيف إجراءاتنا الآن، ستذهب كل جهودنا سدى".وسجلت إصابات عدة في صفوف اللاعبين في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لا سيما في يوفنتوس مع دانييلي روغاني (أول لاعب في دوري الدرجة الأولى ثبتت إصابته)، وزميليه الفرنسي بليز ماتويدي والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.كما أعلن نادي ميلان إصابة نجمه السابق باولو مالديني ونجله دانيال.وأعلنت أندية عدة تسجيل إصابات في صفوفها، مثل سمبدوريا (ستة لاعبين وطبيب)، وفيورنتينا (عشر إصابات)، وأتالانتا (حارس المرمى ماركو سبورتييلو)، وفيرونا (لاعبه ماتيا زاكانيي)، وبريشيا (إصابة عضوين من دون تحديد هويتهما).