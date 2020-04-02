بولندا تتوقع بلوغ ذروة الإصابات بكورونا الشهر الجارى

قال بيوتر مولر المتحدث باسم الحكومة البولندية للإذاعة الرسمية اليوم الخميس، إن بولندا قد تشهد ذروة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أبريل، مضيفا أنه ليس من المستبعد فرض المزيد من القيود على تنقلات الأشخاص.وبحلول أمس الأربعاء سجلت بولندا 2554 إصابة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة في الدولة البالغ تعدادها 38 مليون نسمة.