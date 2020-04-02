سنغافورة: تسجيل رابع حالة وفاة بكورونا

سجلت سنغافورة اليوم الخميس رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بعد يوم من تسجيل رقم قياسي في عدد الحالات الجديدة ليصل الإجمالي إلى ألف حالة إصابة.وقالت وزارة الصحة إن حالة الوفاة الجديدة هي لشخص إندونيسي يبلغ من العمر 68 عامًا وكان يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم.وكانت الوفيات السابقة أيضًا لأشخاص من كبار السن وأصحاب أمراض مزمنة.