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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرفع محكمة أوروبية تبت في رفض بولندا والمجر والتشيك قبول طالبي لجوء اليوم

الخميس 02/أبريل/2020 - 08:14 ص
محكمة أوروبية
محكمة أوروبية
وكالات
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من المقرر أن تصدر أرفع محكمة بالاتحاد الأوروبي حكما اليوم الخميس، بشأن رفض المجر وبولندا وجمهورية التشيك قبول طالبي لجوء بموجب برنامج إعادة التوطين لعام 2015 في التكتل.

وخلال ذروة تدفق طالبي اللجوء عام 2015، وافقت معظم العواصم الأوروبية على برنامج لإعادة توطين اللاجئين، يتم بموجبه نقل طالبي اللجوء من اليونان وإيطاليا المثقلتان بالأعباء، إلى دول أخرى أعضاء بالاتحاد.

وتم تخصيص حصة محددة من طالبي اللجوء لكل دولة. ورفضت بودابست وبراغ ووارسو ذلك البرنامج من البداية.

وبحلول نهاية 2017، لم تقبل المجر وبولندا أيا من طالبي اللجوء، بينما استقبلت جمهورية التشيك 12 مهاجرا من اليونان.

وبموجب برنامج الاتحاد الأوروبي، كان من المفترض أن تقبل الدول الثلاث أكثر من 10 آلاف لاجئ.

واختصمت المفوضية الأوروبية الدول الثلاث لدى محكمة العدل الأوروبي، وقالت إن تلك الدول لم تلب التزاماتها القانونية.

وإذا صادقت المحكمة على ذلك، فإن الدول الثلاث ربما تواجه غرامات باهظة.

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