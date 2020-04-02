البرازيل تخفض ضريبة المعاملات المالية 90 يومًا

قررت الحكومة البرازيلية خفض ضريبة المعاملات المالية لمدة 90 يوما.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الإيرادات الاتحادية، خوسيه باروسو توستيس نيتو، تصريحاته للصحفيين بأن الإعفاء الضريبي على المعاملات المالية سيكون مؤقتا، وسيكلف البلاد سبعة مليارات ريال (الريال يعادل 0.19 دولار أمريكي).وأعلنت الحكومة أيضا عن تمديد المهلة المحددة لتقديم تقرير صافي الدخل لعام 2019 إلى 30 يونيو بدلا من 30 أبريل.وسيتم السماح للشركات بخفض الأجور بنسبة تصل إلى 70%.