استمرار التعاون بين سول وواشنطن فى القضية النووية للشمالية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس إن كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية لي دو-هون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجين الذي يشغل أيضا منصب نائب وزير الخارجية الأمريكية.وذكرت الوزارة أن لي وبيجون تشاركا تقييمهما للوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية، وناقشا سبل التعاون لإحراز تقدم ملموس في مجهودات السلام في شبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب).ويبدو أنهما تشاركا تقييمهما إزاء الوضع الخاص بإطلاق كوريا الشمالية سلسلة من المقذوفات مؤخرا، وفقا للوكالة.وأكد لي وبيجون التعاون الوثيق فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية على رأسها القضية النووية الكورية الشمالية، وسط الجهود المبذولة من كل من بلديهما للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واتفقا على استمرار التواصل الوثيق على مستويات مختلفة.