الكويت: شفاء حالة جديدة من كورونا.. والإجمالي يصل لـ81

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 81 حالة.وقال الشيخ باسل الصباح- في بيان اليوم- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الثماني من الفيروس كورونا.وأضاف أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء حتى يوم أمس إلى 80 حالة.