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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

«سوبارو» توقف إنتاجها من السيارات

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:27 ص
شركة سوبارو
شركة سوبارو
أ ش أ
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أعلنت شركة "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات أنها ستوقف إنتاجها في أنحاء العالم لمدة ثلاثة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أدى لفقدان حجم إنتاج بواقع 70 ألف سيارة.

وذكرت الشركة أنها ستوقف الإنتاج في وحدتها الوحيدة في اليابان والتي توجد في مقاطعة جونما شمال العاصمة طوكيو اعتبارا من 11 أبريل الجاري حتى الأول من مايو المقبل، حيث أضر فيروس كورونا بحالة الطلب وعلّق عملية الإمداد بالأجزاء الضرورية لعملية الإنتاج، غير أنها ستحافظ على وظائف عشرة آلاف من العاملين في المصانع.

ويقوم المصنع في جونما بإنتاج طراز "إمبريزا" وطراز "فورستر" الرياضي للسوق المحلية ولأمريكا الشمالية التي تستحوذ على نسبة 70 في المئة من مبيعات شركة "سوبارو" خارج اليابان.

كما أعلنت الشركة أنها ستؤجل استئناف العمل في مصنعها في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمغلق منذ يوم 23 مارس الماضي إلى يوم 20 أبريل الجاري، وكان من المقرر أصلا استئناف العمل في المصنع يوم 7 أبريل.

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