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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصين تبدأ نشر تحديث يومى لفيروس كورونا متضمنًا «الحالات بدون أعراض»

الخميس 02/أبريل/2020 - 07:26 ص
كورونا
كورونا
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بدأت السلطات الصينية في نشر تحديث يومي لوضع فيروس كورونا المستجد متضمنًا الحالات بدون أعراض المرض، استجابة للقلق العام المتزايد من أن ما يُسمون حاملي الفيروس "الصامتين" قد يتسببوا في تفشٍ جديد مع عودة المزيد من الأفراد للعمل بعد التخفيف من عملية الإغلاق.

وأعلنت مفوضية الصحة الوطنية في الصين تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، وجميعها لأشخاص عائدين من الخارج باستثناء حالة واحدة، بجانب 130 حالة جديدة بدون أعراض حتى أمس الأربعاء.

وأضافت المفوضية أن لا يزال هناك في الإجمالي 1367 حالة بدون أعراض خاضعة للملاحظة الطبية، بانخفاض 174 حالة عن أول أمس الثلاثاء، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي للصين إلى 81 ألفًا و554 حالة، مع ارتفاع عدد الحالات الوافدة من الخارج إلى 806.

وسجلت المفوضية حدوث ست وفيات جديدة، مما يرفع عدد الوفيات إلى 3312 حالة وفاة.

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