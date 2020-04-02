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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بدعوى توفير فرص عمل للشباب

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:22 ص
جريدة الدستور
مريم جبل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة المصرية بالداخل بمنطقة الألف مسكن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، عقب قيامه بممارسة نشاطاً احتياليًا غير مشروع فى الاستيلاء على أموال الشباب من راغبى العمل داخل البلاد، والزعم بقدرته على توفير فرص عمل للشباب بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية، وأعلن ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم بقصد الاستيلاء على أموالهم، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا من راغبى إيجاد فرص عمل لهم.

وضبط بحوزته بمقر الشركة المشار إليها (كمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل مدون بها أسماء العديد من ضحاياه راغبى الالتحاق بالوظائف، كمية من استمارات طلب الحصول على فرص عمل خالية من البيانات، مجموعة من خطابات الترشيح مدون بها أسماء العديد من ضحاياه، مجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية لراغبى الحصول على وظائف داخل البلاد).

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