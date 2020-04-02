وزير السياحة يدعو شعوب العالم إلى البقاء فى المنازل لمكافحة «كورونا»

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن رسالة هرم خوفو أمس، والتي ظهر عليها ثلاثة عبارات قصيرة بالإضاءة باللغة العربية والإنجليزية علي واجهة الهرم «خليك في البيت، احمي نفسك، تحية للقائمين علي حمايتنا» هى رساله في المقام الأول للمصريين وللعالم أجمع بالالتزام بالحظر والبقاء في المنازل لحماية أنفسهم وعائلتهم.ووجه وزير السياحة والآثار تحية عرفان وشكر للمنظومة الطبية بأكملها بما يقدمونه من تضحيات من أجل صحة المصريين، موضحًا أنه تم اختيار الهرم الأكبر خوفو أحد عجائب الدنيا ليخرج بهذه الرسائل، الأمر الذي لقي مردود عالمي من جانب كافة وكالات الأنباء التي تم دعوتها للمشاركة.وأشار «العناني»، إلى أن تلقى شكر من منظمة السياحة العالمية لما قامت به الدولة المصرية من إجراءات استباقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، موجهًا رسالة إلى العالم بالحفاظ على أنفسهم والبقاء في المنازل من أجل مكافحة فيروس كورونا.