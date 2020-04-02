شوقى: نتعاون مع الصحة لتعقيم لجان الثانوية العامة يوميًا

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه، تم التعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتعقيم الفصول، التي يعقد بها لجان الثانوية العامة المقرر عقدها يونيو المقبل.وأكد الوزير، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "مصر تستطيع" على قناة دي أم سي، انه سيتم تعقيم الفصول قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم، بالاضافة الي وجود مسافات بين الطلاب.وأشار الوزير الي، ضرورة وجود الكشف الأمني قبل دخول الطلاب لتأمين اللجان، متمنيًا، الانتهاء من هذه الأزمة قبل موعد عقد الامتحانات المقررة في يونيو المقبل.