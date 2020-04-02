وزير التعليم: فكرة تقييم الطلاب بالمشروعات البحثية كانت قبل ظهور«كورونا»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عرض فيديو توضيحي غدًا، لشرح المشروعات البحثية لجميع المراحل الدراسية.وأكد وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «مصر تستطيع» لقناة «دي إم سي»، أن فكرة تقييم الطلاب بالمشروعات البحثية كانت قبل ظهور الكورونا، ولكن هذا الظروف ساعد على تطبيقها بشكل سريع، مشيرًا إلى أنه تم عمل مكتبة رقمية تحت اسم «ذاكر»، جزء من بنك المعرفة، تخص التعليم ماقبل الجامعي.وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن هناك 7 دول طلبوا المكتبة الرقمية؛ لأنها تعتبر مشروع قومي، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء الامتحان الإلكتروني لمليون و200 ألف طالب بالصفيين الأول والثاني الثانوي.