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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء اليونانى: نظامنا الصحى يواجه أزمة كورونا بشكل جيد

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:38 ص
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني
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قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإربعاء، إن الإجراءات التي اتخذتها حكومته للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يبدو أنها تعمل بنجاح، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «العمل الشاق لايزال أمامنا».

وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة «كاثمريني» اليونانية، وصف ميتسوتاكيس وضع الإصابات في اليونان بـ«المُشجع نسبيًا» مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، مُرجعًا ذلك إلى إجراءات التباعد الاجتماعي الحازمة التي طبقتها حكومته في وقت مبكر نسبيًا.

وتقدم ميتسوتاكيس بالشكر للشعب اليوناني على احترام أغلبهم للإغلاق الكامل للبلاد والبقاء في المنزل، مشيرًا إلى أن قلة فقط من اليونانيين استهانوا بالقيود.

وأشار رئيس الوزراء اليوناني إلى أن أزمة فيروس كورونا تعد بمثابة فرصة للحكومة لتبني التقنيات الرقمية، مشيرًا إلى أن حكومته اتخذت خطوات في هذا المجال للاستجابة لأزمة الجائحة.

وأكد ميتسوتاكيس على قدرة تحمل البنية التحتية في اليونان للأزمة، قائلًا: «نظامنا الصحي يواجه الأزمة بشكل جيد نسبيًا، وذلك رغم انحداره بعد 10 سنوات من التقشف.. لذلك كنا مدركين بشكل مؤلم لحقيقة أننا في خطر أكبر مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى».

وعند سؤاله عن مراكز اللاجئين المزدحمة خاصة في جزر بحر إيجه، قال ميتسوتاكيس إنه لم تظهر أي إصابات بفيروس كورونا في مركز موريا في جزيرة ليسبوس، مؤكدًا أن اليونان لا تزال تفتقد للدعم اللازم للاستجابة بشكل فعال للتحدي الذي يشكله تدفق المهاجرين.

جدير بالذكر، أن الحكومة اليونانية أعلنت، اليوم الأربعاء، عن 101 إصابة جديدة و50 حالة وفاة بفيروس كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1415 حالة.

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