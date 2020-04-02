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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأقصر» تواصل أعمال رش وتطهير الشوارع لمكافحة كورونا (صور)

الخميس 02/أبريل/2020 - 12:31 ص
رش وتطهير الشوارع
رش وتطهير الشوارع
هدى الأمير
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أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم مساء اليوم الأربعاء تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي المطار وجنوب مدينة الأقصر بالتنسيق مع مؤسسة فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة، موضحًا أن ذلك يأتي إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء المدينة باستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار الأقصر بالصورة المرضية أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن رئاسة حي المطار قمت برش وتعقيم شوارع الحي بالمواد المطهرة والتي استهدفت الأماكن والنجوع التالية: «نجع عبدالوارث، وعطيتو، نجع سليمان، وغنيم، وريان، وعزبة عبدالسيد»، مضيفًا أنه في حي جنوب تم تنفيذ حملة كنس وتطهير العديد من شوارع الحي، والتي استهدفت مناطق «الفيروز، والروضة، وسان جوزيف، والجوازات، وجزيرة العوامية».

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