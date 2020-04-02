«الأقصر» تواصل أعمال رش وتطهير الشوارع لمكافحة كورونا (صور)

أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم مساء اليوم الأربعاء تنفيذ حملات تطهير ونظافة بمنطقة حي المطار وجنوب مدينة الأقصر بالتنسيق مع مؤسسة فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة، موضحًا أن ذلك يأتي إطار الجهود المستمرة والمبذولة من قبل أحياء المدينة باستكمال حملات الرش والتعقيم ورفع تراكمات القمامة لإظهار الأقصر بالصورة المرضية أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد.وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن رئاسة حي المطار قمت برش وتعقيم شوارع الحي بالمواد المطهرة والتي استهدفت الأماكن والنجوع التالية: «نجع عبدالوارث، وعطيتو، نجع سليمان، وغنيم، وريان، وعزبة عبدالسيد»، مضيفًا أنه في حي جنوب تم تنفيذ حملة كنس وتطهير العديد من شوارع الحي، والتي استهدفت مناطق «الفيروز، والروضة، وسان جوزيف، والجوازات، وجزيرة العوامية».