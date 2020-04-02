أمانات مستقبل وطن تجهز مقار صرف المعاشات لكبار السن

قامت أمانات حزب مستقبل وطن بعدد من المحافظات، بتجهيز مقار صرف المعاشات لأصحاب المعاشات، بالأماكن المخصصة للصرف بالمدارس ومراكز الشباب، لتخفيف الزحام على مكاتب البريد، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وإنطلاقًا من دور الحزب المجتمعي، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.تأتي الفعاليات في إطار مبادرة "مع بعض هنقدر" للحفاظ على صحة مستحقي المعاشات للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظروف الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفقًا للتوصيات الطبية.ففي محافظة المنيا، تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، تم تجهيز الأماكن المخصصة لصرف المعاشات، بتوفير مقاعد الإنتظار وعلى مسافات متباعدة طبقا للتوصيات الطبية، لتسهيل إجراءات صرف أصحاب المعاشات لمستحقاتهم فى سهولة ويسر، في الأماكن المخصصة لذلك.وقال غلاب إنه، تم تجهيز ما يزيد عن 89 منفذا للصرف بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، لاستقبال أصحاب المعاشات، في إطار مبادرة "مع بعض هنقدر".ولفت غلاب إلى، تجهيز منافذ الصرف، في مدن ومراكز المحافظة: مركز المنيا، وسمالوط، ومطاى، وبني مزار، ومغاغة، والعدوة، وأبوقرقاص، وملوى، زديرمواس"، مشيرًا إلى قيام أعضاء وقيادات الحزب بكافة أمانات المحافظة، بتجهيز سرادقات كبيرة، وتوفير مقاعد على مسافات متباعدة طبقًا للتوصيات الطبية، وكذلك القيام بتعقيم وتطهير جميع المنافذ، وتوفير الكمامات وقفازات الأيدي، والمطهرات، لتوزيعها على المواطنين قبل بدء عملية الصرف، فضلًا عن تواجد أعضاء الحزب بكل منفذ لتسهيل وتنظيم عمليات الصرف للمستحقين.وفي محافظة أسوان، قامت أمانة الحزب بمركز نصر النوبة، بإشراف محمد هلال، وبمشاركة أمانة العلاقات العامة بالمركز، وتحت رعاية النائب حسن سيد خليل، أمين الحزب بالمحافظة، بإقامة سرادقات مجهزة لاستقبال أصحاب المعاشات، وتوزيع زجاجات المياه والعصائر على كبار السن، نظرًا لارتفاع درجة الحرارة بالمحافظة، فضلًا عن توفير أدوات تعقيم الأيدي.وفي محافظة أسيوط، تحت رعاية النائب ياسر عمر، قامت أمانة الحزب بمركز أبو تيج، بإشراف أحمد الشناوي، بتجهيز النادي الرياضي، استعدادًا لعملية صرف المعاشات، حيث تم تشكيل لجنة تنظيمية، لتيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها، وتوفير المطهرات والمعقمات، ومقاعد الانتظار.وفي محافظة الجيزة، برعاية عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة، قامت أمانتي الحزب بمركزي كرداسة وأوسيم، بتجهيز مقار صرف المعاشات للمواطنين من كبار السن، تخفيفا للزحام، حيث تم تجهيز المدرسة الإعدادية بالمعتمدية، في مركز كرداسة، كما قام أعضاء الحزب بأوسيم بتنظيم عملية صرف المعاشات أمام مكاتب البريد.وفي محافظة الشرقية، برعاية المهندس أحمد الخطيب، شكلت أمانات الحزب في مركزي، كفر صقر ومنيا القمح، ومدينة القرين، فرق من شباب الحزب، لمساعدة أصحاب المعاشات عند عملية الصرف، وتنظيم انتظارهم بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، فضلًا عن تطهير الأماكن المخصصة للصرف، قبل بدء عملية الصرف، وتوفير مستلزمات الوقاية والمطهرات للمواطنين.وفي محافظة الغربية، برعاية المحاسب محمد العريبي، قامت أمانة الشباب، بإشراف الدكتور أحمد المنشاوي، بتجهيز مقار صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد بمدينة طنطا، وتوزيع المطهرات وإرشادات الوقاية من كورونا على كبار السن.والمهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، دعمًا لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.وطالب رشاد أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزًا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.