بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

بيعت لوحة الفنان التشكيلي المغربي محمد المليحي بأزيد من 5 ملايين درهم، محطمة بذلك جميع الأرقام القياسية بمزاد «سوثبيز» في لندن، المخصص للفن الحديث والمعاصر بإفريقيا والشرق الأوسط.وتم تنظيم مزاد «سوثبيز» التقليدي إلكترونيًا كإجراء وقائي، خلال الفترة ما بين 27 و31 مارس المنقضي بلندن، وذلك في سياق صعب تطبعه الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.ومن أصل 71 عملًا لـ 48 فنانًا عرضت اللوحة للبيع في المزاد، ورسمت هذه اللوحة التي تحمل اسم «ذي بلاكس»، سنة 1963 بنيويورك خلال الفترة التي كان فيها الفنان المغربي يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.وتم شراء هذا العمل الفني، الذي قدرت قيمته بمبلغ يتراوح ما بين 55 و65 ألف جنيه إسترليني (ما بين 692 ألفًا و625، و818 ألفًا و557 درهمًا)، بمبلغ 399 ألف جنيه إسترليني (5 ملايين و24 ألف و683 درهم)، ما يعادل 7 مرات سعره الأصلي، ما يجعل منها أكبر عملية بيع لهذا المزاد، لكن أيضًا أكبر رقم قياسي، اعتبارًا لتقييم السعر المبدئي الذي منح للعمل.واستلهم «المليحي» هذا العمل الفني من المشهد الحضري الرمزي لنيويورك، لكن بلمسة مستوحاة من الغنى الثقافي للمغرب.