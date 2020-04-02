صحة الغربية: المستشفيات مجهزة لاستقبال حالات الأشتباه بالكورونا

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه، يتم تجهيز جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال أي حالات مرضية طارئة خاصة بفيروس كورونا ولن تكون قاصره علي مستشفى واحدة فقط.جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة بالغربية لمستشفى كفر الزيات العام يرافقه صلاح الحصاوي نائب دائرة كفر الزيات بالبرلمان، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالغربية، والدكتور أيمن الملاح مدير مستشفى كفر الزيات العام والمهندس محمود هجرس أمين مستقبل وطن بكفر الزيات، وعدد من القيادات الشعبية والحزبية بمدينة كفر الزيات.وأكد حميدة أنه، تم الاطمئنان على تجهيزات مستشفى كفر الزيات العام لاستقبال أي حالات مشتبه فيها بفيروس كورونا من أبناء مركز كفر الزيات فقط، وفي حالة ثبوت إيجابية أي حالة للإصابة بكورونا سيتم تحويلها إلى مستشفيات الحجر والعزل الصحي المخصصة لذلك، مشيرًا إلي أن مستشفى بسيون المركزي بها قسم للحميات واستقبل 8 حالات مشتبه فيها، وأن ما أثير عن تحويل مستشفى كفر الزيات العام لمستشفى الحجر الصحي المصابين بكورونا من خارج المحافظة بدلًا من مستشفى بسيون عار تمامًا من الصحة.واضاف أن، بعض من مثيري الفتن والإشاعات يستهدفون إثارة المواطنين والوقيعة بينهم، وأن جميع مستشفيات المحافظة تخدم جميع المواطنين وتستعد لكل سيناريوهات كورونا.وأضاف أنه، تقرر الإبقاء على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى كفر الزيات العام في مكانها بالدور الأول بالمستشفى نظرًا لأن أماكن وحدات الغسيل لها مواصفات خاصة وصرفًا خاصًا، وبعد دراسة ومراجعة المقترح الخاص بشأن هذا الصدد، تم الإقرار بشكل نهائي بالإبقاء على وحدة الغسيل الكلوي في مكانها، حرصًا على المرضى وعدم تحميلهم معاناة بجانب معاناة المرض.وأشار إلى أنه، تم الإبقاء علي الحضانات وأقسام المبتسرين بالمستشفى واستقبال جميع حالات الطوارئ، وسيتم نقل العيادات الخارجية لخارج المستشفى منعًا للتزاحم والاختلاط، وكذلك بعض أسرة العناية المركزة وتم تخصيص ممر خاص للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا إلى حجرات العزل المخصصة لذلك بالمستشفى بعيدًا عن الاختلاط بأي مرضي بمستشفى كفر الزيات العام وأقسامها المختلفة لحين ورود نتائج التحاليل الخاصة بتلك الحالات.