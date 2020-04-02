وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لطلاب الشهادة الإعدادية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أداة التقييم لطلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة التيرمين، مضيفًا أنه تم استبدال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكلها التقليدي إلى مشروعات بحثية، مشيرًا إلى أنه سيتم احتساب نتيحة المشروعات بـ50% إذا تحققت معايير القبول في كل مشروع، بالإضافة الي النتيجة التي حصل عليها الطالب بالتيرم الأول.وأكد وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة تليفزيونية مع برنامج «مصر تستطيع» علي قناة «دي إم سي»، أن الوضع الحالي لا يسمح بعقد لجان امتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية لأن عددهم كبير جدًا، موضحًا أن هذه التجربة جديدة ولكنها أفضل وأقل ضغطًا على الطلاب.وتابع: « 4 أسابيع يشتغل فيهم الطالب، ويقوم بعمل أبحاث مع زمالائه»، موجهًا رسالة للطلاب قائلًا: «ياريت متخليش حد يساعدكم أنتم أربع أو خمس طلاب هتقدروا تعملوا وتتعلموا وتاخدوا درجات كويسة»، موضحًا أننا نبحث عن أهمية التعلم وليس الدرجات.