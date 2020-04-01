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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:57 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
ايهاب مصطفى
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، استمرار جهود تطوير وإثراء المبادرة الإليكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" من خلال تزويد الموقع الرسمي للوزارة بإتاحة التحميل المجاني بصيغة pdf لمجموعة عناوين تراثية وحديثة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض.

وأضافت أن، الكتب التي تم اتاحتها منذ إنطلاق المبادرة شهدت اقبالًا لعدد كبير من زوار الموقع، موضحة أن الوزارة ستستمر في تطوير وإتاحة العناوين التي تمتلك حقوقها دعمًا للمواطنين في كافة المجالات المعرفية.

يشار إلى أن، إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة تضم مجموعة العناوين الهامة منها: أخبار الزمان ومن إبادة الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران ل ابو الحسن بن علي المسعودي، أساتذتي لـ نجيب محفوظ، أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لـ خير الدين التونسي، الجيش المصري البري والبحري- الجيش المصري في الحرب الروسية لـ عمر طوسون، المرشد الأمين للبنات والبنين- تلخيص الإبريز في تلخيص باريز- مناهج الألباب المصرية في الأداب العصرية لـ رفاعة الطهطاوي، الملل والنحل لـ محمد عبد الكريم الشهرستاني، ثروة خسرها العالم للدكتور علي مشرفة، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لـ الحافظ أبي الحاتم البستي، سندباد للدكتور حسين فوزي، صفحات من التاريخ، للدكتور محمد بهي الدين بركات، مقامات الهمذاني لـ بديع الزمان الهمذاني، نكت الهميان في نكت العميان لـ صلاح الدين خليل الصفدي إلى جانب اعداد مجلتي الثقافة الجديدة وقطر الندى.

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