تخصيص مستشفى العبور لعلاج أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بتخصيص مستشفى العبور التخصصي، التابع لمستشفيات جامعة عين شمس، بعزل وعلاج أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين، والمرضى المتواجدين بمستشفيات الجامعة، والذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.وأكد «المتيني»، في بيان صحفي، أنه يتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميًا بشأن جميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.