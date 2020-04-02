إسرائيل تغلق سفارتها بإسبانيا بعد إصابة نصف دبلوماسييها بـ«كورونا»

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إغلاق سفارتها في العاصمة الإسبانية مدريد بعد إصابة أكثر من نصف الدبلوماسيين والموظفين بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت إسبانيا أكثر من 90 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى الآن.يذكر أن حصيلة الوفيات بكورونا بدولة الاحتلال ارتفعت إلى 24 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات حوالي 5 آلاف إصابة حتى الآن.ويخضع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه ومستشاريه إلى حجر صحي بعد ثبوت إصابة إحدى مستشاريه بالفيروس.