فى خدمتك.. كيف تتعامل مع المشتبه بإصابته بـ«كورونا» فى المنزل؟

تقدم وزارة الصحة العديد من النصائح الهامة للمواطنين لحمايتهم من الإصابة بفيرس «كورونا»، وذلك من خلال موقعها على الإنترنت.ومن أهم هذه النصائح هي التعامل الصحيح في حالة وجود حالة مؤكدة أو مشتبه بإصابتها بفيرس «كورونا» في المنزل وفي هذه الحالة يجب اتباع الآتي:ـ نفض الملابس المتسخة إذا أمكن لأن هذا سيقلل من إمكانية انتشار الفيروس في الهواء.ـ يجب تخصيص سلة لتجميع ملابس المصاب، أو وضع الملابس في کیس پرمی بعد تطهيرها.ـ لا تغسل ملابس المصاب مع ملابس الأشخاص السليمة.ـ أثناء الغسل يوصى باستخدام درجات الحرارة العليا مع إضافة مطهرات أو کي الملابس بعد غسيلها.ـ ارتد قفازات يمكن التخلص منها عند التعامل مع الغسيل المتسخ من شخص مريض، ثم تخلص منها بعد كل استخدام، وإذا لم يتم استخدام قفازات عند التعامل مع الغسيل المتسخ فتأكد من غسل اليدين جيدًا (20 ثانية) بعد ذلك.