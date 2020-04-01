وزير الصناعة السوداني يقرر وقف استيراد السيارات الصغيرة

أصدر مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة السوداني، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا قضى بوقف استيراد السيارات الصغيرة، لمدة ستة أشهر على أن يتم تجديد القرار إذا لزم الأمر.واستثنى القرار السيارات التي تم شحنها أو سيتم شحنها قبل العاشر من أبريل الجاري.وقال محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني، إن هذا القرار أتى بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك.وأوضح أن السيارات التي دخلت السودان خلال الخمسة عشر شهرا الماضية، بلغ عددها حوالي 220 ألف سيارة، مما يعادل استيراد 10 سنوات ماضية من السيارات التي دخلت البلاد في الأحوال العادية.وأضاف أن هناك أعدادا متزايدة بصورة متسارعة لاستيراد السيارت، مما يشكل عبئا إضافيا على الدولة سواء في استهلاك الوقود أو قطع الغيار أو الازدحام المروري أو الضغط على الطرق القومية والجسور، لافتا إلى أنه ستتم مراجعة وتقييم القرار بعد ستة أشهر من تنفيذه.