وزيرة التضامن تناشد المواطنين التوقف عن نشر الشائعات حول جمعية رسالة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها على تواصل دائم مع مكاتب المحافظين لصرف المعاشات والتغلب على الازدحام.وأشارت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، إلى أن جمعيات كثيرة تطوعت بالكراسي والكحول، لتنظيم التباعد بين صفوف مستحقي المعاش، مردفة: "نفسنا نجمع جهود المجتمع المدني الكل في واحد، ليظهر ماذا قدم، وتتضح الشراكة بين المجتمع الأهلي والحكومة".وأوضحت أن نسبة كبيرة تصرف المعاش من البنوك، لكن النسبة الأكبر في البريد، الأمر الذي يستمر خلال تسع أيام، وبعدها يقوم البريد بصرف معاشات تكافل وكرامة، لافتة إلى أن الوزارة وضعت خطة للطوارئ وهي التعامل مع الزحام، لكن لم تضطر لاستخدامها.وبالنسبة للجدل حول التبرعات لجمعية رسالة، قالت وزيرة التضامن إن لجنة من الإدارة المركزية راجعت الأوراق، وتأكدت من حجم التبرعات التي وصلتها، كما تأكدت من المصاريف، مشيرة إلى أن جمعية رسالة جمعت 3 ملايين جنيه من "تحدي الخير"، ودفعت 5 ملايين للعمالة المتضررة.وناشدت المواطنين بالتوقف عن ترويج الشائعات عن جمعية لها قاعدة شعبية قوية، مردفة: "لا نريد اتهامات جزافية بلا أدلة أو مستندات، ونحن لا نتهاون في أي خطأ".