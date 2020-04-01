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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الغربية: إجراءات رادعة لمخالفى قرار الحكومة بشأن «كورونا»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:37 م
الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المواطنين ملتزمون بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، مشيًرا إلى أن هناك حملات توعية للمواطنين بمخاطر التجمعات والتكدس، وهناك استيعاب من قبلهم، خاصة في أماكن صرف المعاشات والمرتبات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد "، مساء الأربعاء، أنه تم تخصيص 23 مدرسة لصرف المعاشات، وكان هناك التزام من قبل المواطنين، كما تم تخصيص 13 مدرسة لتوزيع شرائح طلاب الصف الأول الثانوي، لافتًا إلى أنه تم توزيع 65% من الشرائح المخصصة للطلاب.

ونوه بأن هناك إجراءات رادعة للمخالفين لقرار مجلس الوزراء بشأن أزمة فيروس "كورونا"، مؤكًدا أن حملات التطهير في المحافظة مستمرة في فترة الحظر، معلقَا: "تطهير الشوارع يتم يوميا ورجال الحماية المدنية يساعدوننا على ذلك، كما أن رجال الأعمال يوفرن المطهرات ".

وأكد محافظ الغربية أن المواد التموينية في المحافظة متوافرة ولا توجد مشكلة، لافتا إلى أن هناك 17 مستشفى للعزل، وأجهزة التنفس الصناعي متوافرة أيضا.

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