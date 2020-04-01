12 إصابة جديدة بـ«كورونا» فى المغرب

كشفت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة "ذات نتائج تحاليل مختبرية سلبية" قد بلغ 2691 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب إلى 29 حالة، وعدد الوفيات 39 حالة حتى الساعة.وأهابت وزارة الصحة- في بيانها- بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.