غدًا.. الناتو يناقش كيفية التصدي لـ«كورونا»

يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم غد الخميس اجتماعًا عبر الدائرة المغلقة (الفيديوكونفرانس) لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية للحلف وعلى رأسها استجابة الحلف لتفشي فيروس كورونا.وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج -في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع المقرر أن يستغرق يومًا واحدًا- "إنها أزمة صحية عالمية"، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني للحلف.وأوضح ستولتنبرج أن حلف الناتو يقوم بدوره للمساعدة في هذه المعركة المشتركة ضد عدو غير مرئي، مشيرًا إلى أمثلة تشمل النقل الجوي للمعدات الطبية والتبرعات الطبية الأمريكية والتركية، وكذلك استقبال ألمانيا للمرضى الفرنسيين والإيطاليين.وتعمل القوات المسلحة لدول التحالف على التصدي للوباء عن طريق المستشفيات الميدانية ونقل المرضى وتطهير الأماكن العامة وتأمين المعابر الحدودية. في هذا الصدد قال الأمين العام لحلف الناتو "نحن في هذه الأزمة معا وعندما نتصدى معا فإن ردنا يكون أكثر فعالية".من المقرر أن يناقش الوزراء أيضا دور حلف الناتو في مكافحة الإرهاب الدولي ومهمة تدريب قوات الحلف في العراق.وفيما يتعلق بأفغانستان قال ستولتنبرج إن الوزراء سيناقشون التزام الناتو المستمر بالسلام والاستقرار على المدى الطويل في البلاد، وقال "إن الوضع لا يزال صعبًا"، داعيًا حركة طالبان وجميع الجهات السياسية الفاعلة للعب دورها والوفاء بالتزاماتها لضمان بدء المفاوضات بين الأفغان.ومن المتوقع أن يوافق الوزراء أيضًا على حزمة دعم جديدة لجورجيا وأوكرانيا، ومناقشة كيفية تعزيز البعد السياسي لحلف الناتو بعد تعيين الأمين العام لمجموعة من عشرة خبراء لدعم العملية.يُشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه في تاريخ التحالف يُعقد عبر الفيديوكونفرانس.