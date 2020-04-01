حكومة العراق: أرقام الإصابات بـ«كورونا» في البلاد معقولة

اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن أرقام الإصابات بكورونا في العراق معقولة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في العراق جيد.وقال عبد المهدي - في الاجتماع الثاني للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن "الوضع الصحي في العراق جيد، وأرقام الاصابات بكورونا معقولة"، مبينا "اننا نشهد ازديادا في الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة".وأضاف: "من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطوره وانتشاره"، لافتا إلى وجود تعاون كبير من البرلمان لتغطية الحاجة في مواجهة كورونا.وتابع: "نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين في ظل الأزمة الراهنة"، مشيرا إلى "أننا نعمل أيضا على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب في ظل الظروف الصعبة".