حكومة العراق: أرقام الإصابات بـ«كورونا» في البلاد معقولة
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:32 م
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اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن أرقام الإصابات بكورونا في العراق معقولة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي في العراق جيد.
وقال عبد المهدي - في الاجتماع الثاني للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن "الوضع الصحي في العراق جيد، وأرقام الاصابات بكورونا معقولة"، مبينا "اننا نشهد ازديادا في الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة".
وأضاف: "من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطوره وانتشاره"، لافتا إلى وجود تعاون كبير من البرلمان لتغطية الحاجة في مواجهة كورونا.
وتابع: "نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين في ظل الأزمة الراهنة"، مشيرا إلى "أننا نعمل أيضا على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب في ظل الظروف الصعبة".
وقال عبد المهدي - في الاجتماع الثاني للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن "الوضع الصحي في العراق جيد، وأرقام الاصابات بكورونا معقولة"، مبينا "اننا نشهد ازديادا في الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة".
وأضاف: "من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطوره وانتشاره"، لافتا إلى وجود تعاون كبير من البرلمان لتغطية الحاجة في مواجهة كورونا.
وتابع: "نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين في ظل الأزمة الراهنة"، مشيرا إلى "أننا نعمل أيضا على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب في ظل الظروف الصعبة".