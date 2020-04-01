«سياحة الوفد» تشيد بتحمل الدولة نفقات حجر المصريين العائدين

ثمّنت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج من خلال صندوق "تحيا مصر".قالت أمل رمزي، في بيان الأربعاء، إن هذا القرار يعكس مدى حرص الدولة المصرية على مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها أبنائها المصريين، وأنها حريصة على توفير أفضل حياة كريمة لهم.وأكدت مساعد رئيس الحزب، أن الدولة تتعامل بكل مسؤولية في إدارة ملف أزمة وباء فيروس كورونا المستجدة، واتخذت كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشاره، ونجحت في عودة العديد من المصريين العالقين في الخارج لأرض الوطن.وأشارت أمل إلى أن الرئيس دعم قطاع السياحة بعدد من القرارات المهمة، ما جدد ثقة المستثمرين في القطاع والعمل على تنميته وتطويره واقتسام التبعات السلبية التي أتى بها فيروس كورونا، وخلق حالة من الركود نتيجة اتخاذ الدولة عدد من القرارات والإجراءات الوقائية لحين تجاوز هذه الأزمة.وأضافت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن إعلان الحكومة توجيه دعم في صورة تسهيلات لأصحاب الفنادق والقرى السياحية ستُساهم بشكل كبير في تقليل تبعات الأزمة ووضع نظام مؤقت للتعامل مع التحديات الراهنة، لعدم تكبيد المستثمرين خسائر فادحة في ظل ما تشهده دول العالم من حالة توتر بسبب تفشي الوباء.