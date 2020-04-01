رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«سياحة الوفد» تشيد بتحمل الدولة نفقات حجر المصريين العائدين

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:29 م
أمل رمزي، رئيس لجنة
أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد
أشرف لاشين
طباعة
ثمّنت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل نفقات الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج من خلال صندوق "تحيا مصر".

قالت أمل رمزي، في بيان الأربعاء، إن هذا القرار يعكس مدى حرص الدولة المصرية على مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها أبنائها المصريين، وأنها حريصة على توفير أفضل حياة كريمة لهم.

وأكدت مساعد رئيس الحزب، أن الدولة تتعامل بكل مسؤولية في إدارة ملف أزمة وباء فيروس كورونا المستجدة، واتخذت كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشاره، ونجحت في عودة العديد من المصريين العالقين في الخارج لأرض الوطن.

وأشارت أمل إلى أن الرئيس دعم قطاع السياحة بعدد من القرارات المهمة، ما جدد ثقة المستثمرين في القطاع والعمل على تنميته وتطويره واقتسام التبعات السلبية التي أتى بها فيروس كورونا، وخلق حالة من الركود نتيجة اتخاذ الدولة عدد من القرارات والإجراءات الوقائية لحين تجاوز هذه الأزمة.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن إعلان الحكومة توجيه دعم في صورة تسهيلات لأصحاب الفنادق والقرى السياحية ستُساهم بشكل كبير في تقليل تبعات الأزمة ووضع نظام مؤقت للتعامل مع التحديات الراهنة، لعدم تكبيد المستثمرين خسائر فادحة في ظل ما تشهده دول العالم من حالة توتر بسبب تفشي الوباء.

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

الرئيس السيسى يستعرض جهود مواجهة «كورونا» وتأمين حدود الدولة

تزوج مسيحية ألمانية وشهد شيخ الأزهر إسلامها.. قصة زواج «زقزوق»

الحكومة: الوضع الطبى مطمئن ولا نية لاتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

الصور

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

«الأزهر للفتوى»: الامتناع عن الحجر الصحى حرام شرعًا

«الصحة»: 69 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

باحث سورى يطلق جائزة لأفضل رواية تكافل إنسانى

خريطة برامجية كاملة لـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب

مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور محمود حمدى زقزوق

تدريبات عملية من مؤسسة «المرأة المصرية» للسيدات بالوداى الجديد