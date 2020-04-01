تجهيز 3 آلاف شنطة مطهرات لأعضاء «المركزى للمحاسبات»

أعلن إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء المركزي للمحاسبات، أنه تم تعبئة ثلاثة آلاف حقيبة من المطهرات، التي تم الإعلان عن توفيرها، وجاهزة على التسليم بلا أعباء مالية، لمدى الحاجة الماسة لأعضاء الجمعية العمومية لتلك المنتجات لندرتها، فضلا عن استغلال بعض التجار ومضاعفة الأسعار أكثر من مرة.وأضاف إبراهيم أن التسليم يبدء من الغد ٢ أبريل، لأبعد محافظات الصعيد وهي الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم، مشيرًا إلى أنهم سيستلموا حصتهم في ذات اليوم.وأضاف أنه «على من يريد الاستلام من مقر نادي أعضاء الجهاز بعمارات العبور ببهو العمارة، وليس بالمقر، يشرفنا غدا بداية من الساعة العاشرة صباحا».وتابع: «سنبدأ التوزيع في كل محافظات وجه بحري بداية من القليوبية إلى أبعد محافظة بداية من يوم الجمعة ٣ أبريل ٢٠٢٠، وذلك بالتنسيق مع فروع النادي بالمحافظات، حقيبة التعقيم والتطهير بما فيها، وتكلفة المشال والنقل للمحافظات هدية من النادي دون تحمل أي عضو أية تكلفة إضافية».وأكد أنه «يجب على كل عضو إحضار صورة الرقم القومي يكتب عليها استلمت حقيبة التعقيم والتطهير هدية نادي أعضاء الجهاز بلا مقابل، ويسلمها لمندوب النادي بالمحافظة، وتسليم الحقيبة يكون لمنزل عضو النادي بالمعاش ويتحمل النادي تكلفة الشحن الداخلي».