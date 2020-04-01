خوفا من «كورونا».. محمد سراج ببدلة الحماية الطبية في عيد ميلاد رنا سماحة (فيديو)

حرص عدد من أصدقاء الفنانة رنا سماحة بالاحتفال بعيد ميلادها بشكل مفاجئ في منزلها، رغم التحذيرات من تنظيم أي احتفالات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.وفاجئ الفنان محمد سراج الحضور بارتدائه بدلة عازلة وقناع يغطي الوجه كله، خوفا من عدوى كورونا، كما حرص كل الحضور على عدم ملامسة رنا أو السلام عليها، واحتفلوا بها مع الحفاظ على وضع مسافات بينهم.من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة رنا سماحة، رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل "جمع سالم" الذي يخوض بطولته الفنانة زينة، والمقرر عرضه في رمضان 2020 المقبل، وظهرت "رنا" داخل الكواليس بالحجاب، وحاملة "سبحة" بيديها."جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان.