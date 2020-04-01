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سياسي

مبادرة من «مستقبل طن» لتوزيع حقيبة الوقاية من كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:26 م
توزيع حقيبة الوقاية
توزيع حقيبة الوقاية من كورونا
أشرف لاشين
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أطلق حزب مستقبل وطن مبادرة لتوزيع شنطة مستلزمات وقائية لتوزيعها على المواطنين؛ للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا.

ونظّمت أمانة العمل الجماهيري المركزية بالحزب، بإشراف محمد عمار، المبادرة لتوزيع مستلزمات وأدوات التعقيم والتطهير؛ للوقاية من فيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.

بدأت المبادرة بتوزيع 10 آلاف شنطة لمستلزمات الوقاية من كورونا تحتوى على زجاجة معقم وزجاجتين مطهر للفم وللأيدي وكمامة للوجه وجوانتي للأيدي، وذلك بمنطقتي السيدة زينب والجمالية، على أن تستكمل باقي مناطق وأحياء القاهرة، بالتوازي مع باقي المحافظات، خلال الأيام المقبلة.

قال محمد عمار، أمين العمل الجماهيري "أطلقنا تلك المبادرة إيمانا منا بأهمية الدور المجتمعي، وتماشيا مع مبادرة الحزب، بإطلاق فرق التعقيم والتطهير، للمنشآت الحيوية والخدمية والشوارع، بكل محافظات الجمهورية

وأكد عمار حرص أمانة العمل الجماهيري على قيام كافة أعضائها بتنظيم المبادرة، بتنظيم طوابير تخفيفا للزحام، خلال تنظيم حملات التوعية، وتوزيع إرشادات الوقاية؛ تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي، حتى يمكننا توعية المواطنين بطريقة عملية.

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