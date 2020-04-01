محافظ البحر الأحمر: لهذا السبب رفض فوج سياحى مغادرة مصر

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن هناك فوجا سياحيا موجودا بالمحافظة رفض مغادرة مصر، لافتا إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد، عبر الفيديو كونفرانس معه، موافقته على وجودهم.وأضاف حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية mbc مصر، أن الفوج السياحي رفض مغادرة مصر لأنهم يرون أن الأوضاع فيها أفضل من بلدهم.وتابع محافظ البحر الأحمر، أن الفوج السياحي أكد أن بلادهم تعاملت مع موضوع كورونا باستهتار، مما أدى إلى تفشي المرض، لافتا إلى أن مصر اتبعت الإجراءات الاحترازية العاليةوأكد أنه تم تعقيم محافظة البحر الأحمر مرتين، وامتد التعقيم إلى حلايب وشلاتين، كما تم تعقيم الجونة أيضا.