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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستقبل وطن بالمنيا يشارك فى تنظيم منافذ صرف المعاشات المجهزة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:13 م
تنظيم منافذ صرف المعاشات
تنظيم منافذ صرف المعاشات
المنيا ـ على حسين
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قال النائب عمرو غلاب أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا إن، منافذ صرف المعاشات بمختلف مدن وقرى المحافظة استقبلت أصحاب المعاشات بدأ من صباح اليوم بعد أن تم تجهيزها من خلال أمانات وأعضاء وقيادات الحزب بأمانات المراكز والوحدات القاعدية بالقرى بالتعاون مع منطقة البريد ومديريتي الشباب والتربية والتعليم بعيدًا عن طوابير وزحام مكاتب البريد وتعرضهم للعدوى.

أضاف غلاب أن، منافذ الصرف شملت مراكز المنيا ومدينة المنيا وسمالوط، ومطاى وبني مزار، ومغاغة، والعدوة، وأبوقر قاص، ومدينة ملوي، ومركز ملوي، ودير مواس، مشيرًا إلى قيام أمانات الحزب بالمراكز والأقسام بتجهيز سرادقات كبيرة وتوفير مقاعد على مسافات متباعدة طبقًا للتوصيات الطبية وكذا القيام بتعقيم وتطهير جميع المنافذ وتوفير كمامات وجوانتيات ومطهرات وقيام أعضاء الحزب بتسهيل وتنظيم عمليات الصرف للمستحقين.

أوضح أمين الحزب أن، ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقًا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب وتنفيذًا للمبادرة التي أطلقها الحزب تحت عنوان "مع بعض هانقدر" حفاظًا على صحة مستحقي المعاشات والحد من انتشار فيروس كورونا في إطار خطة الحزب لتنفيذ حملاته في المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار غلاب إلى أن، المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى كافة المستويات التنظيمية للحزب بجميع المحافظات دعمًا لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم وبهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة تعزيزًا لمعركة الوعي وتعزيز للدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

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