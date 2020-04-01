احتفال صناع «دهب عيرة» بعيد ميلاد جومانا مراد

احتفل صناع مسلسل «دهب عيرة» بطولة النجمة يسرا، بعيد ميلاد الفنانة جومانا مراد، وذلك بداخل لوكيشن العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.ونشرت «جومانا» صورة من احتفال فريق العمل بيوم ميلادها وعلقت عليها وقالت: «شكرا كثيرًا لعائلتي المقربة لي على الاحتفال بيوم ميلادي، تحية خاصة لي إليكم».وتعود جومانا مراد للجمهور بعد غياب طويل عن الأعمال الدرامية من خلال مسلسل «دهب عيرة» والذي تدور أحداث حلقاته في إطار اجتماعي.المسلسل من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وبيومي فؤاد، خالد سرحان، ومن تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد العزيز.