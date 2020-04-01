رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

9 نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكبد فى أيام الحجر المنزلي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:04 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
طباعة
اتخذ المواطنون من منازلهم، عزلا صحيا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسببت حالة القلق والتوتر التى يعيشها البعض فى البيوت، إلى مشكلات صحية أبرزها اضطرابات فى الجهاز الهضمى، ولاسيما مشكلات فى الكبد.

وتستعرض "الدستور" فى السطور التالية أهم 10 طرق للحفاظ على صحة الكبد.

تناول البروكلي:

ينصح خبراء التغذية، بأهمية تناول "البروكلى"، لأنه يعزز من صحة كبدك، كما أن الإكثار من تناول البروكلي على المدى الطويل، يساعد الجسم علىى منع تراكم الدهون.


اتباع نظام غذائي صحي:

يحذر الأطباء من زيادة السعرات الحرارية، التى قد تؤدى إلى غمر الكبد بالدهون، لذا ينصح الخبراء بضرورة تخفيف الوزن واتباع نظام غذائي، وأهمية الاعتماد على الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والبروتينات.


 الابتعاد الكحول:

يجب على الأشخاص مراقبة كمية الكحول التي يشربونها، مع ضرورة وجود يومين أو ثلاثة أيام خالية من الكحول في الأسبوع الواحد.

عدم الإكثار من شرب القهوة

ينوه الأطباء إلى أن تناول كميات معتدلة من القهوة بانتظام، من 3 إلى 5 فناجين يوميا، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، ويمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 40%.

ممارسة الرياضة

تلعب الرياضة دورا هاما فى تحفيز مستويات الدهون في الكبد في الاتجاه الصحيح، ووجد الباحثون في جامعة ليفربول، أن كل ساعة زائدة نقضيها ونحن جالسين، تزداد الدهون في الكبد بنسبة 0.87%.


تجنب تناول مسكنات الألم بكثرة:

يعد الباراسيتامول أحد الأدوية الأكثر شيوعا التي يمكن أن تؤذي الكبد، بالإضافة إلى منتجات أخرى لا تحتاج إلى وصفة طبية، بما في ذلك مسكنات الألم وأقراص الصداع النصفي، ويحذر الخبراء من خطر تناول الباراسيتامول مع الكحول بشكل خاص.

 تناول زيت الزيتون:

تعمل الزيوت العضوية مثل زيت الزيتون، على امتصاص السموم الضارة من الجسم، ويراعى استهلاكها باعتدال، فتساعد على المحافظة على الكبد بصحة جيدة.

عدم تناول الدهون المشبعة الضارة:
تسبب اللحوم الحمراء والأغذية الدهنية المشبعة، كالسمن والزيوت المهدرجة، انسداد في الشرايين، فلذا يجب تجنب مثل هذه الأطعمة التى قد تعرض الكبد للإصابة بالأمراض.

تناول التفاح:
 يحتوي التفاح على مستويات عالية من البكتين، وهو مركب كيميائي ضروري للجسم لتنقية وتنظيف الكبد من السموم، فبدوره يعمل على تحسين وظائف الكبد.

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

22 متعافيًا من كورونا بمستشفى العجمى

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

الصور

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

«الأزهر للفتوى»: الامتناع عن الحجر الصحى حرام شرعًا

«الصحة»: 69 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

وفاة الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد فى مصر

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

باحث سورى يطلق جائزة لأفضل رواية تكافل إنسانى

خريطة برامجية كاملة لـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب

مكتبة الإسكندرية تنعى الدكتور محمود حمدى زقزوق

تدريبات عملية من مؤسسة «المرأة المصرية» للسيدات بالوداى الجديد