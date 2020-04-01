9 نصائح مهمة للحفاظ على صحة الكبد فى أيام الحجر المنزلي

تناول البروكلي:



اتباع نظام غذائي صحي:



الابتعاد الكحول:



عدم الإكثار من شرب القهوة



ممارسة الرياضة



تجنب تناول مسكنات الألم بكثرة:



تناول زيت الزيتون:



عدم تناول الدهون المشبعة الضارة:



تناول التفاح:



اتخذ المواطنون من منازلهم، عزلا صحيا، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسببت حالة القلق والتوتر التى يعيشها البعض فى البيوت، إلى مشكلات صحية أبرزها اضطرابات فى الجهاز الهضمى، ولاسيما مشكلات فى الكبد.وتستعرض "الدستور" فى السطور التالية أهم 10 طرق للحفاظ على صحة الكبد.ينصح خبراء التغذية، بأهمية تناول "البروكلى"، لأنه يعزز من صحة كبدك، كما أن الإكثار من تناول البروكلي على المدى الطويل، يساعد الجسم علىى منع تراكم الدهون.يحذر الأطباء من زيادة السعرات الحرارية، التى قد تؤدى إلى غمر الكبد بالدهون، لذا ينصح الخبراء بضرورة تخفيف الوزن واتباع نظام غذائي، وأهمية الاعتماد على الفاكهة والخضار والحبوب الكاملة والبروتينات.يجب على الأشخاص مراقبة كمية الكحول التي يشربونها، مع ضرورة وجود يومين أو ثلاثة أيام خالية من الكحول في الأسبوع الواحد.ينوه الأطباء إلى أن تناول كميات معتدلة من القهوة بانتظام، من 3 إلى 5 فناجين يوميا، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد، ويمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 40%.تلعب الرياضة دورا هاما فى تحفيز مستويات الدهون في الكبد في الاتجاه الصحيح، ووجد الباحثون في جامعة ليفربول، أن كل ساعة زائدة نقضيها ونحن جالسين، تزداد الدهون في الكبد بنسبة 0.87%.يعد الباراسيتامول أحد الأدوية الأكثر شيوعا التي يمكن أن تؤذي الكبد، بالإضافة إلى منتجات أخرى لا تحتاج إلى وصفة طبية، بما في ذلك مسكنات الألم وأقراص الصداع النصفي، ويحذر الخبراء من خطر تناول الباراسيتامول مع الكحول بشكل خاص.تعمل الزيوت العضوية مثل زيت الزيتون، على امتصاص السموم الضارة من الجسم، ويراعى استهلاكها باعتدال، فتساعد على المحافظة على الكبد بصحة جيدة.تسبب اللحوم الحمراء والأغذية الدهنية المشبعة، كالسمن والزيوت المهدرجة، انسداد في الشرايين، فلذا يجب تجنب مثل هذه الأطعمة التى قد تعرض الكبد للإصابة بالأمراض.يحتوي التفاح على مستويات عالية من البكتين، وهو مركب كيميائي ضروري للجسم لتنقية وتنظيف الكبد من السموم، فبدوره يعمل على تحسين وظائف الكبد.