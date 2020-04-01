في ظل «كورونا».. «بومبيو» يبحث مع «حمدوك» الأوضاع بالسودان

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لبحث العديد من القضايا.وأعرب بومبيو في تصريح له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن سعادته لإجراء اتصال هاتفي اليوم والتحدث إلى رئيس وزراء السودان لمناقشة التقدم في قضية التحول الديمقراطي في السودان.وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين والسعي لتحقيق سلام دائم في السودان".وتطرق بومبيو وحمدوك أيضا لمناقشة تفشي فيروس كورونا في العالم والتعاون الأمريكي - السوداني لمكافحة الفيروس.