إيبارشية طما تبث مدارس الأحد لمراحل إعدادى وثانوى.. غدًا

تبث إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية مساء غد الخميس مدارس الأحد "الأنشطة الكنسية" عبر تقنية البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية للإيبارشية بمواقع التواصل الاجتماعي.ويقدم مدارس الأحد عددا من خدام إيبارشية طما للمراحل الإعدادية والثانوية، وذلك في إطار حرص الكنيسة على التواصل مع أبنائها عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للحد من التجمعات.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.