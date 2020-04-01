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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مندور: 8 % نسبة إنجاز المرحلة الرابعة لـ«إسكان» بدر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:01 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، والمهندس عبد اللطيف بشارة، نائب رئيس الجهاز، بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى ـ المرحلة الرابعة ـ بمنطقة حدائق العاصمة عقب تنفيذ 1124 عمارة بواقع 26976 وحدة سكنية، بنموذج 3 غرف وصالة.

وقال «مندور» إن نسبة التنفيذ الكلية للمشروع بلغت نحو 8%، كما أن معظم المواقع سجلت أعلى نسبة تنفيذ وهي 23 %، ويجري استكمال باقى صدور أومر الإسناد لشركات المقاولات؛ لاستكمال عمليات تنفيذ مشروع حدائق العاصمة.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بالمشروع على استكمال الأعمال طبقا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها.

وأوضح أن توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

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