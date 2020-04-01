محافظ الغربية: أحد أهالي قرية الهياتم هرب من العزل وتوجه للعمل

شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وقال رحمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «لدينا 17 مستشفى مجهزة للتعامل مع حالات كورونا وننفذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين بأسعار السلع المختلفة».وحول قرية الهياتم التي تخضع للحجر الصحي، قال محافظ الغربية: «بعد انتقال العدوى من مصاب إلى عدد من الأفراد، تم فرض العزل، لكن لا يوجد أمر وبائي خطير وأعداد الإصابات بسيطة وتم تطهير القرية 6 مرات»، مشيرا إلى أن تحاليل 20 شخصا مخالطا لمصابين بالقرية جاءت سلبية.وأوضح أنه تم إدخال مواد تموينية إلى القرية تكفي المدة 15 يوما، فضلا عن دخول الخضروات والفاكهة بشكل يومي.وأشار إلى أن أحد أهالي القرية هرب من الحجر ليتوجه إلى عمله وتمت إعادته مرة أخرى بعد إجراء فحص طبي له.