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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ليس من عادتي الرد لكنكم لا تملكون أدنى حس».. جوليا بطرس ترد على معايدة «أدرعي»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:54 م
الفنانة جوليا بطرس
الفنانة جوليا بطرس
محمد مجدي
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أصدرت الفنانة جوليا بطرس بيانا إعلاميا في عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 1 أبريل، عن مكتبها ببيروت رفضت فيه معايدة الكيان الصهيوني.

وقالت "بطرس" في البيان الرافض لمعايدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "ليس من عادة السيدة جوليا بطرس الدخول في نقاش مع ‏أحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المعايدة المسمومة بعيد ميلادها التي وصلتها اليوم من الناطق باسم جيش الاحتلال ‏الاسرائيلي تفرض رفض هذه المعايدة المريبة".‏

تابع البيان: "من امتهن الاحتلال وارتكاب الجرائم والمجازر لا يملك الحد الأدنى من الحس الموسيقي وتذوق الفن واللحن لأنه ‏مفطور على القتل والإرهاب والتعذيب والتنكيل بالأبرياء وانتهاك الحقوق المشروعة للشعوب".‏

واختتمت: "مهما حاول العدو الظهور بمظهر الحمل الوديع وصاحب الإحساس المرهف، لن يتمكن من محو ما ارتكبه - ولا يزال- ‏بحق الشعب الفلسطيني المقهور والمعذب، وبحق الشعوب العربية عموما والشعب اللبناني خصوصا، وستبقى ممارساته المدانة ‏وصمة عار لن تمحوها عاطفة كاذبة من هنا وتمنيات مخادعة من هناك"‏.

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