قنوات «المتحدة» تدعم أطباء مصر ضد «كورونا» (صور)

دعمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمؤازرة وشكر أطباء وأطقم التمريض وكل العاملين في مجال الرعاية الصحية بمصر والذين يقفون في المقدمة من أجل حماية أرواح المصريين من فيروس كورونا المستجد.ووجهت جميع القنوات في تمام العاشرة والنصف مساء اليوم، رسالة مدتها 45 ثانية من أجل تقديم الدعم الكامل لهم."الدستور" التقطت عددا من الصور لبعض القنوات التي توقفت عن البث وهي القنوات التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية.وجاء من ضمنها مجموعة قنوات "أون" والتي شملت قناة on e وقناة on drama وقناة on sport؛ وذلك في مبادرة لمؤازرة جيش مصر الأبيض في إطار دور الشراكة المجتمعي في مصر.المبادرة جاءت بدعم من شركات المجموعة برئاسة المنتج تامر مرسي، وتم الاتفاق على مشاركة القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة في تلك المبادرة لتحية الأطقم الطبية.