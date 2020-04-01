مالي: 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية اليوم - أنه وبتسجيل الحالات الثلاث الجديدة يصل عدد المصابين بالفيروس في مالي إلى 31 شخصًا.وأشار البيان إلى وفاة مصاب يبلغ من العمر 76 عاما كان يتلقى العلاج في مستشفى كايز وتم التعرف على 925 شخصًا كانوا على اتصال ببعض المصابين، وأن عمليات البحث مستمرة للعثور على أشخاص آخرين كانوا على اتصال بالمرضى.