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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الوزير الفيلسوف».. فيلم وثائقي عن الدكتور زقزوق من إنتاج «الأزهر»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 10:50 م
حمدي زقزوق
حمدي زقزوق
أميرة العناني
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أصدر المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، فيلمًا وثائقيًّا قصيرًا بعنوان: "الوزير الفيلسوف"، تناول السيرة العلمية والدعوية للدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو مجلس حكماء المسلمين، رئيس مركز الحوار بالأزهر.

وأورد الفيلم الوثائقي شهادة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في حق الدكتور زقزوق بالقول: "لله والتاريخ أشهد أنكم كنتم الإنسان المترفع عن كل الصغائر، والعالم الكبير الشديد التواضع.. جميع المناصب العلمية والحكومية التي تقلدتموها هي التي سعت إليك، وأشهد أنك لم تسع إليها".

وحفلت حياة الوزير الفيلسوف بالكثير من المناصب العلمية والإدارية فكان أستاذ الجامعة، ووزير الأوقاف، ورئيس الجمعية الفلسفية، ورئيس مركز الحوار بالأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس حكماء المسلمين، ومع كل هذه المهام كان هو نفسه زقزوق المفكر والفقيه والمتكلم والفيلسوف.

وكان الأزهر نعى الفيلسوف محمود حمدي زقزوق عضو هيئة كبار العلماء، مؤكدًا أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي ومؤلفاته التى أثرى بها المكتبة العربية والإسلامية.

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