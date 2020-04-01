خريطة برامجية كاملة لـ«القومي لثقافة الطفل» على يوتيوب

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف للأطفال عبر قناته على يوتيوب، مجموعة متنوعة من الفقرات التربوية والترفيهية.أعد العاملون في المركز خريطة برامجية كاملة، حيث تعرض قناة المركز القومى لثقافة الطفل على اليوتيوب، كل يوم فقرات جديدة من الساعة 3 حتى 5 عصرا، تتضمن المسابقات وأفلام الرسوم المتحركة والأغاني والحكايات والأراجوز، بالإضافة لعروض مسرح الطفل، وباب مائة حكاية وحكاية، وحواديت الجدات، وفيديوهات من صنع الصغار، والرسام الصغير، وبرنامج مواهب صغيرة.يأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" والتي أطلقتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي تمثل أحد صور الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة، وبإشراف الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.وبدأت القناة بالفعل عرض أغنية "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين وألحان وائل عوض وغناء فريق كورال سلام لأطفال الحديقة الثقافية التابعة للمركز.كما تم عمل "معرض أون لاين" لفنانتين صغيرتين من الفائزتين بجائزة مسابقة مصر فى عيون أطفال العالم، تقديم الفنانة مريم فريد.وبدأ المركز فى نشر إصداراته المطبوعة للأطفال بضيغة pdf، وخاصة الكتب المنشورة خلال هذا العام. ومنها قصة "سبل السعادة " تأليف الكاتب "السيد شليل" رسوم "رحاب جمال الدين، وكتاب "علاء حمروش" من سلسلة رموز مصرية إعداد الباحثة مها ثاقب.وتم عمل فيديو توعوي بعنوان "قوى مناعتك" إعداد مروة عادل أخصائي التغذية بالمركز، وموسيقى الملحن وائل عوض، تنفيذ الفنان ميسرة خيرى.وقدم الفنان ولاعب العرائس المخرج ناصر عبد التواب حلقة من مسلسل "الأراجوز يعظ" بمشاركة الفنان أحمد جابر، وقدمت الفنانة إيمان صبري أولى حلقات برنامج "حكايات أبلة عطية"، وقدمت ولاء محمد محمود "لقاء الأدباء" مع شاعر الأطفال عبده الزراع.كما يتم عرض مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة من إنتاج المركز بشكل دوري منهم فيلم "الوطن" للكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، إخراج حسن عبد الغنى.يذكر أن قناة المركز القومى لثقافة الطفل قد بدأت بعرض فيديو كليب جديد من إنتاج المركز بعنوان "اوعى كورونا تبقى جيوش" كلمات محمد ناصف، وألحان وتوزيع وائل عوض، ورسوم وتحريك على الشيخ، وغناء فرق كورال "سلام".كما تم تصوير وعرض مسرحية "الفيل المتمرد" التي تم إنتجها المركز في وقت سابق لتكون متاحة على اليوتيوب للأطفال تأليف السيناريست وليد كمال، وألحان الفنان محمد عبد اللاه وشارك في الألحان وقام بالتوزيع الموسيقي للأغاني الموسيقار وائل عوض، عرائس مؤمن ونس، وإخراج أحمد إسماعيل.