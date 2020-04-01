الأنبا تكلا يلقى عظة «فضائل أهل نينوى» لأقباط دشنا أون لاين

ألقى الأنبا تكلا أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدشنا بمحافظة قنا، مساء اليوم عظة روحية بعنوان "فضائل أهل نينوى" عبر البث المباشر للقناة الرسمية للإيبارشية على "يوتيوب".وتأتي هذه العظة في إطار حرص أسقف دشنا على التواصل مع الأقباط بإيبارشيته، عقب قرار تعليق كافة الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات للوقاية من فيروس "كورونا".وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.